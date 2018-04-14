Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 6 maç yapıldı.

Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 6 maç yapıldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 25, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne de 32. hafta maçlarıyla devam edildi.

Deplasmanda Karesispor'a 99-91 kaybeden Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent'in bitime 2 hafta kala Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne veda etmesi kesinleşti.

İki ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Banvit: 65-72

Trabzonspor- Eskişehir Basket: 73-86

Beşiktaş Sompo Japan- Gaziantep Basketbol: 87-80

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bahçeşehir Koleji- Bandırma Kırmızı: 88-68

Karesispor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent: 99-91

Türk Telekom-Antalyaspor: 73-80

Afyon Belediyespor- Yalova Group Belediye: 105-78

Bursaspor Durmazlar-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 91-84

Akhisar Belediyespor- Petkim Spor: 70-77

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