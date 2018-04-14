Basketbol: Toplu Sonuç
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 6 maç yapıldı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 6 maç yapıldı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 25, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne de 32. hafta maçlarıyla devam edildi.
Deplasmanda Karesispor'a 99-91 kaybeden Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent'in bitime 2 hafta kala Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne veda etmesi kesinleşti.
İki ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Banvit: 65-72
Trabzonspor- Eskişehir Basket: 73-86
Beşiktaş Sompo Japan- Gaziantep Basketbol: 87-80
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bahçeşehir Koleji- Bandırma Kırmızı: 88-68
Karesispor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent: 99-91
Türk Telekom-Antalyaspor: 73-80
Afyon Belediyespor- Yalova Group Belediye: 105-78
Bursaspor Durmazlar-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 91-84