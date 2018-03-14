Basketbol: Toplu Sonuç

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftası bugün oynanan 8 karşılaşma ile sona erdi.

Ligde dün yapılan tek maç ile bugün oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Yalova Group Belediye: 78-85

Antalyaspor-Düzce Belediyespor: 81-83

İstanbulspor Beylikdüzü-Afyon Belediyespor: 85-80

Petkim Spor-OGM Ormanspor: 65-70

Selçuklu Belediyespor-Bahçeşehir Koleji: 87-85

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Sigortam.net Bakırköy Basket: 98-103

Türk Telekom-Karesispor: 96-71

Bursaspor Durmazlar-Akhisar Belediyespor: 85-60

Bandırma Kırmızı-Ankara DSİ: 86-80