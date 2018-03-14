Basketbol: Toplu Sonuç
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftası bugün oynanan 8 karşılaşma ile sona erdi.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftası bugün oynanan 8 karşılaşma ile sona erdi.
Ligde dün yapılan tek maç ile bugün oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Yalova Group Belediye: 78-85
Antalyaspor-Düzce Belediyespor: 81-83
İstanbulspor Beylikdüzü-Afyon Belediyespor: 85-80
Petkim Spor-OGM Ormanspor: 65-70
Selçuklu Belediyespor-Bahçeşehir Koleji: 87-85
Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Sigortam.net Bakırköy Basket: 98-103
Türk Telekom-Karesispor: 96-71
Bursaspor Durmazlar-Akhisar Belediyespor: 85-60
Bandırma Kırmızı-Ankara DSİ: 86-80
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