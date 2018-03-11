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Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında 4 ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin aynı haftasında 3 karşılaşma yapıldı.

Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında 4 ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin aynı haftasında 3 karşılaşma yapıldı.

Basketbolda bu iki ligin bugün yapılan maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Gaziantep Basketbol-Demir İnşaat Büyükçekmece: 87-67

Darüşşafaka-Beşiktaş Sompo Japan: 74-67

Anadolu Efes-Trabzonspor: 98-91

Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Doğuş: 69-74

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Canik Belediyespor-Adana ASKİ: 54-66

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 77-72

Beşiktaş-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 65-70

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