Basketbol: Toplu Sonuç
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında 4 ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin aynı haftasında 3 karşılaşma yapıldı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında 4 ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin aynı haftasında 3 karşılaşma yapıldı.
Basketbolda bu iki ligin bugün yapılan maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Gaziantep Basketbol-Demir İnşaat Büyükçekmece: 87-67
Darüşşafaka-Beşiktaş Sompo Japan: 74-67
Anadolu Efes-Trabzonspor: 98-91
Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Doğuş: 69-74
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Canik Belediyespor-Adana ASKİ: 54-66
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 77-72
Beşiktaş-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 65-70
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