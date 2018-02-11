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Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 18, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. hafta mücadelesi, çeşitli kentlerdeki maçlarla sona erdi.

Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 18, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. hafta mücadelesi, çeşitli kentlerdeki maçlarla sona erdi.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ: 59-60

Gaziantep Basketbol- Fenerbahçe Doğuş: 90-95

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Yeşilgiresun Belediyespor: 77-66

Anadolu Efes- Eskişehir Basket: 89-77

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Selçuklu Belediyespor-OGM Ormanspor: 67-72

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