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Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk hafta mücadelesi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 16. hafta karşılaşmaları sona erdi.

Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk hafta mücadelesi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 16. hafta karşılaşmaları sona erdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Gaziantep Basketbol-Galatasaray Odeabank: 66-77

Darüşşafaka-TOFAŞ: 54-58

Banvit-Fenerbahçe Doğuş: 63-61

Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka: 89-77

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Mersin Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 84-77

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol: 67-56

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