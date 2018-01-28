Basketbol: Toplu Sonuç
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk hafta mücadelesi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 16. hafta karşılaşmaları sona erdi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk hafta mücadelesi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 16. hafta karşılaşmaları sona erdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Gaziantep Basketbol-Galatasaray Odeabank: 66-77
Darüşşafaka-TOFAŞ: 54-58
Banvit-Fenerbahçe Doğuş: 63-61
Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka: 89-77
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Mersin Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 84-77
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol: 67-56
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