Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta mücadelesine 3 maçla devam edilirken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta, 2 maçla tamamlandı.

Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta mücadelesine 3 maçla devam edilirken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta, 2 maçla tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Doğuş-Muratbey Uşak: 89-72

Demir İnşaat Büyükçekmece-Yeşilgiresun Belediyespor: 101-58

Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan: 79-71

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol: 73-66

Fenerbahçe-Abdullah Gül Üniversitesi: 78-60

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