Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
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Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off

Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Salon: Wizink CenterHakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Fernando Rocha (Portekiz), Anne Panther (Almanya)Real Madrid: Abalde 11, Tyus 10, Alocen, Garuba 10, Carroll 7, Causeur 9, Fernandez 3, Laprovittola, Vukcevic, Llull 20, Thompkins 8, Taylor 2Anadolu Efes: Larkin 6, Sertaç Şanlı 7,...

Salon: Wizink Center

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Fernando Rocha (Portekiz), Anne Panther (Almanya)

Real Madrid: Abalde 11, Tyus 10, Alocen, Garuba 10, Carroll 7, Causeur 9, Fernandez 3, Laprovittola, Vukcevic, Llull 20, Thompkins 8, Taylor 2

Anadolu Efes: Larkin 6, Sertaç Şanlı 7, Moerman, Micic 29, Simon 3, Beaubois 18, Singleton 4, Pleiss, Anderson, Dunston 9

1. Periyot: 15-15

Devre: 28-38

3. Periyot: 48-58

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'e 80-76 yenildi.

Üç galibiyete ulaşan ekibin adını Dörtlü Final'e yazdıracağı seride, Anadolu Efes'in 2-1 üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın da iyi savunma yaparak başladığı, çekişmeli geçen mücadelenin ilk çeyreği 15-15 eşitlikle sona ererken, ikinci periyotta Beaubois'nın 3 sayılık atışlarıyla rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, soyunma odasına 38-28 önde girdi.

Üçüncü çeyreği 58-48 önde kapatarak aradaki skor farkını koruyan lacivert-beyazlı takım, mücadelenin son 4 dakika 34 saniyelik bölümüne 76-64 üstün girdi. Bu dakikadan sonra istediği savunmayı yapamayan Anadolu Efes karşısında 16-0'lık seri yakalayan Real Madrid, karşılaşmadan 80-76 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Vasilije Micic'in 29, Rodrigue Beaubois'nın 18 sayısı, galibiyet için yeterli olmadı. Real Madrid'in en skorer oyuncusu ise 20 sayı üreten Sergio Llull oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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