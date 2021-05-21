Basketbol THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'i belli oldu
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'i belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'i belli oldu
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun en iyi 5'i belirlendi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun en iyi 5'i belirlendi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Real Madrid'de forma giyen Walter Tavares, Vasilije Micic (Anadolu Efes), Vladimir Lucic (Bayern Münih), Nikola Mirotic (Barcelona) ve Kevin Pangos'un (Zenit) ardından en iyi 5'e seçilen son isim oldu.

Maç başına 11,4 sayı ile kariyerinin en iyi ortalamasını yakalayan Tavares, 1,8 blok ortalamasıyla da bu alanda zirvede yer aldı.

29 yaşındaki pivot, bu sezon iki kez haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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