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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Ante Zizic

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Ante Zizic
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Maccabi Playtika'nın Hırvat basketbolcusu Ante Zizic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Maccabi Playtika'nın Hırvat basketbolcusu Ante Zizic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22. hafta karşılaşmalarında 33 verimlilik puanına ulaşan Zizic, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Zizic, takımının sahasında Olympiakos'u 84-69 yendiği maçı 23 sayı, 6 ribaunt, 2 top çalmayla tamamladı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

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