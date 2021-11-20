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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Lorenzo Brown

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Lorenzo Brown

Rusya ekibi UNICS Kazan'ın ABD'li basketbolcusu Lorenzo Brown, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Rusya ekibi Unıcs Kazan'ın ABD'li basketbolcusu Lorenzo Brown, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 11. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına ulaşan Brown, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Brown, takımının iç sahada 85-71 kazandığı ALBA Berlin maçında 21 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, 2 top çalmayla oynadı.

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AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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