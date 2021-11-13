Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Mirotic

Barcelona'nın Karadağ asıllı İspanyol basketbolcusu Nikola Mirotic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 9. hafta karşılaşmalarında 37 verimlilik puanına ulaşan Mirotic, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Mirotic, takımının iç sahada 93-67 kazandığı Bitci Baskonia maçında 25 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla oynadı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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