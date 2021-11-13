Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Mirotic - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Mirotic

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Mirotic

Barcelona'nın Karadağ asıllı İspanyol basketbolcusu Nikola Mirotic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Barcelona'nın Karadağ asıllı İspanyol basketbolcusu Nikola Mirotic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 9. hafta karşılaşmalarında 37 verimlilik puanına ulaşan Mirotic, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Mirotic, takımının iç sahada 93-67 kazandığı Bitci Baskonia maçında 25 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla oynadı.

Dani Alves resmen Barcelona'da! 38'lik efsane futbolcu, 5 yıl sonra Katalan devine geri döndü

Dani Alves resmen Barcelona'da! 38'lik efsane futbolcu, 5 yıl sonra Katalan devine geri döndü

 Xavi gelince işler değişti! Dani Alves'in Barcelona'ya dönme talebi kabul edildi

Xavi gelince işler değişti! Dani Alves'in Barcelona'ya dönme talebi kabul edildi

 Agüero kalp rahatsızlığının ardından futbolu bırakıyor mu? Yıldız golcü iddialara yanıt verdi

Agüero kalp rahatsızlığının ardından futbolu bırakıyor mu? Yıldız golcü iddialara yanıt verdi

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title