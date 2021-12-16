Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Micic ve James

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP) Anadolu Efes'ten Vasilije Micic ve Monaco'dan Mike James seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 15. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına ulaşan Sırp basketbolcu Micic ve ABD'li oyuncu James, haftanın MVP'si unvanını paylaştı.

Micic, takımının iç sahada İspanya ekibi Bitci Baskonia'yı 87-72 yendiği maçta 24 sayı, 4 asist, 4 ribaunt, 2 top çalmayla oynadı.

James ise Fransa temsilcisi Monaco'nun deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris'i 107-98 mağlup ettiği karşılaşmayı 20 sayı, 14 asist, 5 ribauntla tamamladı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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