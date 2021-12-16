Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Micic ve James - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Micic ve James

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Micic ve James
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP) Anadolu Efes'ten Vasilije Micic ve Monaco'dan Mike James seçildi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP) Anadolu Efes'ten Vasilije Micic ve Monaco'dan Mike James seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 15. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına ulaşan Sırp basketbolcu Micic ve ABD'li oyuncu James, haftanın MVP'si unvanını paylaştı.

Micic, takımının iç sahada İspanya ekibi Bitci Baskonia'yı 87-72 yendiği maçta 24 sayı, 4 asist, 4 ribaunt, 2 top çalmayla oynadı.

James ise Fransa temsilcisi Monaco'nun deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris'i 107-98 mağlup ettiği karşılaşmayı 20 sayı, 14 asist, 5 ribauntla tamamladı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title