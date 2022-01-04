Basketbol THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının MVP'si Barcelona'dan Mirotic oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının MVP'si Barcelona'dan Mirotic oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının MVP'si Barcelona'dan Mirotic oldu
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

İspanya ekibi Barcelona'nın Karadağ asıllı İspanyol basketbolcusu Nikola Mirotic, THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

İspanya ekibi Barcelona'nın Karadağ asıllı İspanyol basketbolcusu Nikola Mirotic, THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Mirotic, Barcelona'nın 5 galibiyet aldığı aralık ayında sergilediği performansla en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.

Ekimde de aynı ödülü kazanan ve bu sezon ikinci kez ayın MVP'si unvanına erişen 30 yaşındaki basketbolcu, geçen ay 25,3 verimlilik puanı, 21 sayı, 6,5 ribaunt ve 2,2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Öte yandan Mirotic, iki farklı Avrupa Ligi sezonunda iki kez ayın MVP'si seçilmeyi başaran ilk oyuncu oldu.

Barcelona, Avrupa Ligi'nde 15 galibiyet, 3 mağlubiyetle zirvede bulunuyor.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title