Euroleague Final Four'da AX Armani Exchange Milan'ı yenen Barcelona, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu
Turkish Airlines EuroLeague Final-Four'da AX Armani Exchange Milan'ı 84-82 yenen Barcelona, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. EuroLeague şampiyonunun belli olacağı maç, 30 Mayıs Pazar günü saat 21.30'da oynanacak.
Turkish Airlines EuroLeague 2020-2021 sezonunda zorlu yarışın sonuna gelindi. Bugün iki seansta oynanan yarı final maçlarının ardından finalin adı belli oldu.
Günün ikinci yarı finalinde Barcelona ile AX Armani Exchange Milan karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi 84-82 kazanan Barcelona, finalde temsilcimiz Anadolu Efes'in rakibi oldu.
ANADOLU EFES İLK FİNALİST OLMUŞTU
Temsilcimiz Anadolu Efes, günün ilk yarı final maçında son şampiyon CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk ekip olmuştu.
ŞAMPİYON PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK
Turkish Airlines EuroLeague'de şampiyonun belli olacağı maç, 30 Mayıs Pazar günü saat 21.30'da oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan