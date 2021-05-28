Euroleague Final Four'da AX Armani Exchange Milan'ı yenen Barcelona, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu
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Euroleague Final Four'da AX Armani Exchange Milan'ı yenen Barcelona, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Turkish Airlines EuroLeague Final-Four'da AX Armani Exchange Milan'ı 84-82 yenen Barcelona, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. EuroLeague şampiyonunun belli olacağı maç, 30 Mayıs Pazar günü saat 21.30'da oynanacak.

Turkish Airlines EuroLeague 2020-2021 sezonunda zorlu yarışın sonuna gelindi. Bugün iki seansta oynanan yarı final maçlarının ardından finalin adı belli oldu.

Günün ikinci yarı finalinde Barcelona ile AX Armani Exchange Milan karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi 84-82 kazanan Barcelona, finalde temsilcimiz Anadolu Efes'in rakibi oldu.

ANADOLU EFES İLK FİNALİST OLMUŞTU

Temsilcimiz Anadolu Efes, günün ilk yarı final maçında son şampiyon CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk ekip olmuştu.

ŞAMPİYON PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK

Turkish Airlines EuroLeague'de şampiyonun belli olacağı maç, 30 Mayıs Pazar günü saat 21.30'da oynanacak.

Euroleague Final Four'da AX Armani Exchange Milan'ı yenen Barcelona, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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Son dakika haberi | Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımını 89-86 mağlup eden Anadolu Efes finale yükseldi.
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