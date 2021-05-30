Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali
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Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali

Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Salon: Lanxess ArenaHakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya), Gytis Vilius (Litvanya)Barcelona: Calathes, Higgins 23, Claver 2, Mirotic 11, Davies 17, Hanga, Bolmaro 7, Smits, Gasol 1, Abrines 2, Kuric 18Anadolu Efes: Larkin 21, Micic 25, Simon 4, Singleton 4, Sertaç Şanlı...

Salon: Lanxess Arena

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya), Gytis Vilius (Litvanya)

Barcelona: Calathes, Higgins 23, Claver 2, Mirotic 11, Davies 17, Hanga, Bolmaro 7, Smits, Gasol 1, Abrines 2, Kuric 18

Anadolu Efes: Larkin 21, Micic 25, Simon 4, Singleton 4, Sertaç Şanlı 12, Beaubois 3, Doğuş Balbay, Moerman 6, Pleiss 5, Anderson, Dunston 6

1. Periyot: 22-15

Devre: 36-39

3. Periyot: 58-65

Beş faulle çıkan: 39.47 Davies (Barcelona)

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek organizasyonda 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Sertaç Şanlı'nın kazandırdığı 8 sayıyla etkili olan Anadolu Efes karşısında Davies ile 10 sayı bulan Barcelona, ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı.

İkinci periyotta Barcelona, Bolmaro'nun kaydettiği sayılarla 12. dakikanın başında farkı çift hanelere çıkardı: 25-15. Daha sonra 9-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 14. dakikada skoru 25-24'e getirdi. İspanya temsilcisi, Higgins'in serbest atış çizgisinden sayılarıyla 15. dakikada farkı 5'e çıkardı: 29-24. Anadolu Efes, bu dakikadan sonra sahneye çıkan Larkin'in skorer oyunuyla 12-0'lık seri yakaladı ve 19. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 29-36. Lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 39-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte de iyi performansını sürdüren Anadolu Efes, Micic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 41-52. Higgins ile dış atışlardan skor üreten Barcelona karşısında Micic ve Larkin ile 16 sayı bulan Anadolu Efes, final periyoduna 65-58 önde girdi.

Müsabakanın son çeyreği büyük heyecana sahne oldu. Karşılıklı basketlerle başlayan periyotta Barcelona, 35. dakikada Mirotic'in pota altı sayısıyla eşitliği yakaladı: 69-69. Lacivert-beyazlılar, mola dönüşü Micic'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle yeniden öne geçti: 69-72. Savunma sertliğini artıran Anadolu Efes, Larkin, Singleton ve Micic'in sayılarıyla bitime 2 dakika kala farkı 5'e yükseltti: 74-79. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen Anadolu Efes, parkeden 86-81 galip ayrılarak Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda ilk şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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