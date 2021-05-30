Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali
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Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali

Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Salon: Lanxess ArenaHakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Uros Nikolic (Sırbistan)AX Armani Exchange Milan: Roll 11, Shields 11, Micov 14, Tarczewski 7, Leday 7, Punter 2, Moraschini 11, Rodriguez 14, Evans 1, Hines 5, Cinciarini, BrooksCSKA Moskova: Lundberg 13, Ukhov...

Salon: Lanxess Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Uros Nikolic (Sırbistan)

AX Armani Exchange Milan: Roll 11, Shields 11, Micov 14, Tarczewski 7, Leday 7, Punter 2, Moraschini 11, Rodriguez 14, Evans 1, Hines 5, Cinciarini, Brooks

CSKA Moskova: Lundberg 13, Ukhov 2, Bolomboy 8, Kurbanov 8, Shengelia 18, Khomenko 3, Hilliard 9, Antonov, Strelnieks, Voigtmann 12, Clyburn, Eric

1. Periyot: 20-23

Devre: 40-34

3. Periyot: 60-57

Beş faulle çıkan: 36.08 Punter (AX Armani Exchange Milan)

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ndeki üçüncülük maçında İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 83-73 mağlup etti.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonundaki üçüncülük maçında, yarı finalde Anadolu Efes'e yenilen CSKA Moskova ile Barcelona'ya mağlup olan AX Armani Exchange Milan karşılaştı.

Karşılaşmadan 83-73 galip ayrılan AX Armani Exchange Milan, THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunu üçüncü tamamladı. Son şampiyon CSKA Moskova ise dördüncü oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Final
Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Final
EuroLeague Final Four'da AX Armani Exchange Milan'ı yenen Barcelona, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu
EuroLeague Final Four'da AX Armani Exchange Milan'ı yenen Barcelona, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu
Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Final
Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Final
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