Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Final
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Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Final

Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Final
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Salon: Lanxess ArenaHakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Matej Boltauzer (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya)Barcelona: Calathes 17, Higgins 11, Abrines 6, Mirotic 21, Davies 2, Hanga 2, Bolmaro 4, Smits 3, Gasol 10, Oriola, Kuric 8, ClaverAX Armani Exchange Milan: Shields 13, Delaney 9,...

Salon: Lanxess Arena

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Matej Boltauzer (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya)

Barcelona: Calathes 17, Higgins 11, Abrines 6, Mirotic 21, Davies 2, Hanga 2, Bolmaro 4, Smits 3, Gasol 10, Oriola, Kuric 8, Claver

AX Armani Exchange Milan: Shields 13, Delaney 9, Leday 8, Micov 14, Hines 4, Punter 23, Roll, Rodriguez 11, Tarczewski, Brooks, Evans, Datome

1. Periyot: 27-24

Devre: 51-42

3. Periyot: 67-71

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ikinci maçında İspanya ekibi Barcelona, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı 84-82 mağlup etti.

Bu sonuçla Barcelona, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. AX Armani Exchange Milan ise Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla üçüncülük maçı oynayacak.

Organizasyonda final ve üçüncülük müsabakaları yarın yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Euroleague Final Four'da AX Armani Exchange Milan'ı yenen Barcelona, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu
Euroleague Final Four'da AX Armani Exchange Milan'ı yenen Barcelona, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu
Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Final
Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Final
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