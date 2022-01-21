THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81 - Haberler Spor
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THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u 82-81 yendi.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u 82-81 yendi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Sreten Radovic xx, Milan Nedovic xx

Anadolu Efes : Larkin xx 11, Micic xxx 20, Anderson x, Dunston xx 14, Moerman xx 15, Simon xx 10, Pleiss x 4, Beaubois x 4, Singleton x, Bryant xx 4

Panathinaikos: Perry xx 3, Papapetrou xx 7, White xxx 15, Evans x 4, Sant-Roos xx 5, Kaselakis x, Macon xxx 17, Bochoridis x 2, Kavvadas x 8, Nedovic xxx 20

1. Periyot: 17-12 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 39-42 (Panathinaikos lehine)

3. Periyot: 65-62 (Anadolu Efes lehine) - İSTANBUL

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes: 82 Panathinaikos: 81

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Anadolu Efes, Hırvatistan, Slovenya, İspanya, Spor, Haber

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