THY Euroleague: Bayern Münih: 71 Fenerbahçe Beko: 63

THY Euroleague 10. hafta maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Bayern Münih'e 71-63 mağlup oldu.

THY Euroleague 10. hafta maçında Bayern Münih ile Fenerbahçe Beko Münih'te Audi Dome Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Bayern Münih ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko savunması ile farkı azaltsa da Bayern Münih soyunma odasına 35-30 önde gitti. Üçüncü çeyrekte sayı üstünlüğünü koruyarak son çeyreğe 49-46 önde giren Bayern Münih, karşılaşmadan da 71-63 galip ayrıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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