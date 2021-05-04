Basketbol: THY Avrupa Ligi
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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Salon: Sinan ErdemHakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Uros Nikolic (Sırbistan)Anadolu Efes: Larkin 10, Anderson, Micic 18, Singleton 26, Duston 3, Doğuş Balbay, Simon 17, Beaubois 5, Sertaç Şanlı 4, Moerman, Pleiss 5Real Madrid: Alocen 7, Carroll 10, Tyus 2, Abalde...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Uros Nikolic (Sırbistan)

Anadolu Efes: Larkin 10, Anderson, Micic 18, Singleton 26, Duston 3, Doğuş Balbay, Simon 17, Beaubois 5, Sertaç Şanlı 4, Moerman, Pleiss 5

Real Madrid: Alocen 7, Carroll 10, Tyus 2, Abalde 6, Garuba 4, Thompkins 12, Tavares 8, Fernandez 7, Laprovittola 17, Taylor, Llull 10

1. Periyot: 18-21

Devre: 36-41

3. Periyot: 60-57

Beş faulle çıkan: 39.54 Taraves (Real Madrid)

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi beşinci maçında İspanya'nın Real Madrid ekibini 88-83 yenerek, seriyi 3-2 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Anadolu Efes, Singleton ve Micic ile sayı üretirken, rakibine Alocen ve Carroll ile cevap veren Real Madrid ilk periyodu 21-18 üstün geçti.

İkinci çeyreğe Simon, Singleton ve Micic'in üç sayılık basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 14. dakikada skoru lehine çevirdi: 29-27. Ancak daha sonra yaptığı hücumların çoğundan eli boş dönen lacivert-beyazlı takım karşısında Thompkins, Llull ve Laprovittola ile sayı bulan İspanyol ekibi, 18. dakikada durumu 33-39 yaptı. Real Madrid, soyunma odasına da 41-36 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Anadolu Efes, Simon, Beaubois ve Micic'in basketleriyle 23. dakikada 49-44 öne geçti. Periyodun ilk bölümünde sayı üretmekte zorlanan Real Madrid karşısında organize hücumlarla skor bulmaya devam eden lacivert-beyazlı takım, 26. dakikada farkı 12 sayıya (57-45) çıkardı. İspanyol ekibi Llull ve Tompkins'in basketleriyle oyunu dengelemeye çalışırken, Anadolu Efes son çeyreğe 60-57 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde savunmada zorlanan Anadolu Efes karşısında Fernandez ve Laprovittola ile sayı üreten Real Madrid, 36. dakikada 69-68 öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam edilen maçta son dakikaya 80-80 berabere girilirken, Anadolu Efes, Simon'un kaydettiği üç sayılık basketle bitime 38 saniye kala skoru 83-80 yaptı. Kalan sürede serbest atışlardan bulduğu sayılarla rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Anadolu Efes müsabakadan 88-83 galip ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takım, bu galibiyetle seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Anadolu Efes, Real Madrid'i eleyerek Euroleague'de Final-Four'a kaldı
Anadolu Efes, Real Madrid'i eleyerek Euroleague'de Final-Four'a kaldı
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