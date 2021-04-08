Real Madrid: 67-93
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Real Madrid: 67-93

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Real Madrid: 67-93

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Luigi Lamonica, Anne Panther, Mario MajkicFENERBAHÇE BEKO: de Colo 23, Guduric 7, Pierre 4, Barthel 2, Ahmet Düverioğlu 3, Brown 16, Q'Quinn 6, Kenan Sipahi, Eddie 6REAL MADRİD: Laprovittola 18, Taylor 1, Deck 19, Tyus 4, Tavares 6, Causeur 20, Fernandez...

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Fenerbahçe, Malatya deplasmanında ilkleri yaşadı

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Anne Panther, Mario Majkic

FENERBAHÇE BEKO: de Colo 23, Guduric 7, Pierre 4, Barthel 2, Ahmet Düverioğlu 3, Brown 16, Q'Quinn 6, Kenan Sipahi, Eddie 6REAL MADRİD: Laprovittola 18, Taylor 1, Deck 19, Tyus 4, Tavares 6, Causeur 20, Fernandez 6, Abalde 3, Garuba 2, Llull 8, Thompkins 61'İNCİ PERİYOT: 11-23İLK YARI: 36-493'ÜNCÜ PERİYOT: 57-67

Turkish Airlines Euroleague'in 34'üncü ve son haftasında Fenerbahçe Beko sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'e 93-67 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından sarı-lacivertli ekip normal sezonu 20 galibiyet 14 mağlubiyet ile tamamladı.Turkish Airlines Euroleague'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i ağırladı. Mücadelenin ilk çeyreğini Fenerbahçe Beko 11-23 geride kapattı. İki takımın da hücumda sıkıntı yaşamadığı ikinci periyodun ardından sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 36-49 geride gitti. 3'üncü çeyrekte hareketlenen Fenerbahçe Beko, bir ara farkı 8'e kadar indirmesine rağmen son periyoda 57-67 geride girdi. Son periyotta maça ağırlığını koyan Real Madrid, parkeden 93-67 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Real Madrid'te Gabriel Deck 19 sayı ile oynadı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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