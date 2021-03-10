Basketbol: THY Avrupa Ligi
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Basketbol: THY Avrupa Ligi

10.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:45
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 29. hafta maçlarıyla devam edecek.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 29. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın ve 12 Mart Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

Ligde 17 galibiyetle 5. sırada yer alan Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 12 Mart Cuma günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Ligde 17 galibiyetle 7. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, 12 Mart Cuma günü deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak. Mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Maccabi Playtika (İsrail)

22.45 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Khimki (Rusya)

22.45 ASVEL (Fransa) - ALBA Berlin (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Barcelona (İspanya)

12 Mart Cuma:

20.30 Anadolu Efes - Zalgiris (Litvanya)

21.00 TD Systems Baskonia (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Zenit (Rusya)

23.00 Valencia Basket (İspanya) - Fenerbahçe Beko

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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