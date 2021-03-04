Basketbol: THY Avrupa Ligi
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Basketbol: THY Avrupa Ligi

04.03.2021 00:51 | Son Güncelleme: 04.03.2021 00:54
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Mediolanum ForumHakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Joseph Bissang (Fransa)AX Armani Exchange Milan: Punter 20, Roll 5, Hines 5, Micov 8, Shields 14, Rodriguez 13, Tarczewski 6, Brooks 5, Datome 16Fenerbahçe Beko: de Colo 20, Guduric 15, Pierre 15, Vesely 13,...

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Joseph Bissang (Fransa)

AX Armani Exchange Milan: Punter 20, Roll 5, Hines 5, Micov 8, Shields 14, Rodriguez 13, Tarczewski 6, Brooks 5, Datome 16

Fenerbahçe Beko: de Colo 20, Guduric 15, Pierre 15, Vesely 13, Ahmet Düverioğlu 7, Brown 18, O'Quinn 3, Barthel 9, Eddie

1. Periyot: 28-24

Devre: 52-50

3. Periyot: 69-78

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını deplasmanda 100-92 yendi.

Sarı-lacivertli takım, ligde 16. galibiyetini elde etti.

İyi savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, 3. dakika içinde 4-0 üstünlük yakaladı. AX Armani Exchange Milan, Punter'in sayılarıyla 5. dakikada 12-12 beraberliği yakalarken, ilk çeyreği de 28-24 önde geçti.

Karşılaşmanın 2. periyoduna da iyi savunmayla başlayan sarı-lacivertli ekip, Guduric'in basketiyle 12. dakikada skoru tekrar lehine çevirdi: 29-28. Çeyreğin son dakikasına 50-49 önde giren Fenerbahçe Beko, son saniyede Brooks'un üç sayılık basketine engel olamayınca soyunma odasına 52-50 geride gitti.

Ev sahibi ekip, Punter'in basketiyle 22. dakikada farkı 7 sayıya (60-53) çıkardı. İyi savunmasıyla rakibine sayı şansı vermeyen ve 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, Guduric'in sayılarıyla 24. dakikada tekrar öne geçti: 60-61. Üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli takım, son periyodu 78-69 önde girdi.

Son periyotta üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 100-92 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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