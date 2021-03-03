Basketbol: THY Avrupa Ligi

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, ara verilmeden 28. hafta maçlarıyla devam edecek.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, ara verilmeden 28. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın ve 5 Mart Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

Ligde 16 galibiyetle 5. sırada yer alan Anadolu Efes, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.

15 galibiyetle lig 8'incisi Fenerbahçe Beko ise cuma günü deplasmanda Fransa temsilcisi ASVEL ile karşılaşacak. Mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Zenit (Rusya) - Real Madrid (İspanya)

20.30 Anadolu Efes - CSKA Moskova (Rusya)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail) - Valencia Basket (İspanya)

22.30 Bayern Münih (Almanya) - Panathinaikos (Yunanistan)

5 Mart Cuma:

20.00 Khimki (Rusya) - ALBA Berlin (Almanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız mts (Sırbistan)

22.45 ASVEL (Fransa) - Fenerbahçe Beko

23.00 Barcelona (İspanya) - TD Systems Baskonia (İspanya)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu