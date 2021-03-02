Valencia Basket: 99- 83
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Valencia Basket: 99- 83

02.03.2021 22:47 | Son Güncelleme: 02.03.2021 22:57
Valencia Basket: 99- 83

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Mehdi Difallah (Fransa), Carmelo Paternico (İtalya),Tomislav Hordov (Hırvatistan)ANADOLU EFES: Larkin 15, Micic 16, Simon 14, Singleton 7, Dunston,Beaubois 19, Sertaç Şanlı 20, Moerman 7, Anderson 1VALENCİA BASKET: Van Rossom 8, Sastre 8, Williams 13, Kalinic...

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehdi Difallah (Fransa), Carmelo Paternico (İtalya),Tomislav Hordov (Hırvatistan)

ANADOLU EFES: Larkin 15, Micic 16, Simon 14, Singleton 7, Dunston,Beaubois 19, Sertaç Şanlı 20, Moerman 7, Anderson 1VALENCİA BASKET: Van Rossom 8, Sastre 8, Williams 13, Kalinic 3,Dubljevic 15, Marinkovic, Prepelic 13, Puerto 5, Labeyrie 2, Tobey 12,Hermannsson 41'İNCİ PERİYOT: 18-23DEVRE: 46-403'ÜNCÜ PERİYOT: 68-58

THY Avrupa Ligi'nin 27'nci haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Valencia Basket'i 99-83 mağlup etti. Anadolu Efes, 16'ncı galibiyetini almış oldu.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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