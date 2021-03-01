Basketbol: THY Avrupa Ligi
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Basketbol: THY Avrupa Ligi

01.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:01
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 27. hafta maçlarıyla devam edecek.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 27. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın ve 3 Mart Çarşamba günü 9 karşılaşma yapılacak.

Ligde 15 galibiyetle 7. sırada yer alan Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Valencia Basket'i yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Ligde 10 maçlık galibiyet serisine geçen hafta Anadolu Efes tarafından son verilen 15 galibiyetle lig 8'incisi Fenerbahçe Beko ise çarşamba günü deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile karşılaşacak. Mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Zenit (Rusya) - ALBA Berlin (Almanya)

20.00 Khimki (Rusya) - Real Madrid (İspanya)

20.30 Anadolu Efes - Valencia Basket (İspanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - ASVEL (Fransa)

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Barcelona (İspanya)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail) - CSKA Moskova (Rusya)

22.45 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Bayern Münih (Almanya)

3 Mart Çarşamba:

21.00 TD Systems Baskonia (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)

22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Fenerbahçe Beko

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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