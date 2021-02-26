Basketbol: THY Avrupa Ligi
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Basketbol: THY Avrupa Ligi

26.02.2021 22:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 22:54
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Anne Panther (Almanya)Fenerbahçe Beko: de Colo 24, Guduric 4, Ulanovas 8, Barthel, Vesely 18, Brown 5, Eddie 3, O'Quinn 8, Pierre 4, Ali Muhammed, Tarık BiberovicAnadolu Efes: Micic 37, Simon 9,...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Anne Panther (Almanya)

Fenerbahçe Beko: de Colo 24, Guduric 4, Ulanovas 8, Barthel, Vesely 18, Brown 5, Eddie 3, O'Quinn 8, Pierre 4, Ali Muhammed, Tarık Biberovic

Anadolu Efes: Micic 37, Simon 9, Beaubois 14, Moerman 2, Sertaç Şanlı 13, Larkin 11, Dunston 6, Anderson 6, Singleton 6, Doğuş Balbay 2

1. Periyot: 11-24

Devre: 39-53

3. Periyot: 58-81

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 106-74 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun organizasyonda 10 maçlık galibiyet serisine son verdi. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nde 15. galibiyetini aldı, Fenerbahçe ise 10. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Sertaç Şanlı'nın 6 sayılık katkı sağladığı ilk 4 dakikada 8-0 üstünlük yakaladı. Lacivert-beyazlı takım, ilk sayılarını 5. dakikada üreten Fenerbahçe Beko karşısında Micic'in kaydettiği basketle 6. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 2-12. de Colo'nun skor yükünü üstlenmesiyle toparlanan Fenerbahçe'ye Micic'in etkili performansıyla cevap veren Anadolu Efes, ilk çeyreği 24-11 önde tamamladı.

İyi oyununu ikinci periyotta da sürdüren Anadolu Efes, Larkin, Beaubois ve Anderson'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayılarla 15. dakikada 20 sayılık fark yakaladı: 22-42. Çek oyuncusu Vesely ile pota altını etkili kullanan ve üst üste 10 sayı üreten Fenerbahçe Beko, 19. dakikada farkı 11'e çekti: 35-46. Bu çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden ve serbest atışlardan 21 sayı bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 53-39 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde iki takım da dış atışlardan skor üretti. Fenerbahçe Beko'nun 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu 2 isabete, 5 basketle karşılık veren Anadolu Efes, 25. dakikayı 68-52 önde geçti. Skor üretmekte zorlanan Fenerbahçe karşısında Micic'in kazandırdığı sayılarla farkı açan Anadolu Efes, final periyoduna 81-58 üstün gitti.

Dördüncü periyotta rahat bir oyun sergileyen ve farkı 35 sayıya kadar çıkaran Anadolu Efes, karşılaşmadan 106-74 galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmada kaydettiği 37 sayıyla galibiyette başrol üstlenen Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, Avrupa Ligi'nde kariyer rekoruna imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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