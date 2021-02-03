Basketbol: THY Avrupa Ligi

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 24. hafta maçlarıyla devam edecek.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 24. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın ve 5 Şubat Cuma günü 7 karşılaşma yapılacak.

Ligde 12 galibiyetle 9. sırada yer alan Anadolu Efes, lider durumdaki İspanyol temsilcisi Barcelona ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Üst üste 8 maçtır kazanan ve 13 galibiyetle 8. sırada bulunan Fenerbahçe Beko ise cuma günü sahasında Rus temsilcisi Zenit'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliğinde yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

Bu arada yarın oynanması planlanan Zalgiris-Kızılyıldız mücadelesi, konuk ekipteki koronavirüs vakaları, Maccabi Playtika-Khimki maçı da İsrail'deki uçuş kısıtlamaları nedeniyle ertelendi.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

23.00 Barcelona (İspanya) - Anadolu Efes

23.00 Valencia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

5 Şubat Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko - Zenit (Rusya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Panathinaikos (Yunanistan)

22.30 Bayern Münih (Almanya) - ALBA Berlin (Almanya)

22.45 ASVEL (Fransa) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - TD Systems Baskonia (İspanya)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz