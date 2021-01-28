Basketbol: THY Avrupa Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Basketbol: THY Avrupa Ligi

28.01.2021 21:55 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:58
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibini 107-76 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibini 107-76 mağlup etti.

Başkent Moskova'daki Mytishchi Arena'da oynanan ve dengeli başlayan maçın 6. dakikası 15-15 eşitlikle geçildi. Jan Vessely'nin üst üste bulduğu sayılarla 19-17 öne geçen sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği de 23-22 üstünlükle kapadı.

İkinci çeyreğe 6 sayılık bir seriyle başlayan ev sahibi ekibe Lorenzo Brown'ın basketleriyle karşılık veren ve 30-28 öne geçen Fenerbahçe Beko, iyi savunma yaptığı bu bölümde farkı çift haneye çıkardı: 45-32. Farkın açılmasına engel olmak isteyen Rus temsilcisi son dört dakikada 9 üçlük denemesinden 4'ünde başarılı olurken, sarı-lacivertli takım soyunma odasına 53-44 önde gitti.

Marko Guduric, Edgaras Ulanovas ve Nando de Colo'nun üst üste üçlükleriyle üçüncü çeyreğe çok hızlı başlayan konuk ekip, farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 62-44. Oyunun temposunu kontrol eden sarı-lacivertli takım, son çeyreğe 26 sayı farkla girdi: 83-57.

6 oyuncunun çift haneli skorlara ulaştığı Fenerbahçe Beko, rakibini 31 sayı farkla 107-76 yendi.

Sezona kötü başlamasına karşın iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe Beko, son 8 maçından da galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon 13. galibiyetini elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Muharrem İnce Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Cemal Hünal İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Okan Buruk Ersun Yanal Ferdi Kadıoğlu Fernando Muslera
Tüm Haberler Bursa Kavga Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Basketbol: THY Avrupa Ligi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 22:01:22. #1.14#
title