Basketbol: THY Avrupa Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Basketbol: THY Avrupa Ligi

25.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:52
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 22. hafta maçlarıyla devam edecek.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 22. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın ve 27 Ocak Çarşamba günü 9 karşılaşma yapılacak.

Ligde 11 galibiyetle 8. sırada yer alan Anadolu Efes, yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını konuk edecek. İki takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da karşılaşacak.

Peş peşe 6 maçtır kazanan ve 11 galibiyetle 11. basamakta bulunan Fenerbahçe Beko ise yarın sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika ile mücadele edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliğinde yapılacak maç, saat 21.00'de başlayacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.00 Anadolu Efes - Kızılyıldız mts (Sırbistan)

20.00 Khimki (Rusya) - Bayern Münih (Almanya)

21.00 Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika (İsrail)

22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Barcelona (İspanya) - Zenit (Rusya)

27 Ocak Çarşamba:

22.00 ALBA Berlin (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya)

22.45 ASVEL (Fransa) - TD Systems Baskonia (İspanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)

23.00 Valencia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Donald Trump Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli
Magazin Cemre Kemer Özcan Deniz Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Ali Şansalan Ünal Karaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler İtfaiye Esenyurt Gaziantep Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Basketbol: THY Avrupa Ligi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 11:06:21. #1.14#
title