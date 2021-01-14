Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

Anadolu Efes: Micic 8, Larkin 15, Anderson 6, Moerman 9, Dunston 12, Beaubois 9, Singleton 3, Doğuş Balbay 4, Sertaç Şanlı 19, Buğrahan Tuncer 12, Yiğitcan Saybir 2, Erten Gazi

Khimki: Zaytsev 2, Shved 13, Karasev 4, Monia 6, Booker 10, McCollum 6, Voronov 5, Bertans, Mickey 14, Odinokov

1. Periyot: 26-19

Devre: 52-36

3. Periyot: 75-46

Beş faulle çıkan: 28.26 Bertans (Khimki)

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Rus ekibi Khimki'yi 99-60 yenerek üst üste 3. kez sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 11. galibiyetini aldı. Son sıradaki Rusya temsilcisi ise üst üste 11, toplamda ise 18. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya Khimki'ye oranla daha etkili başlayan Anadolu Efes, 8. dakikada farkı 10 sayıya (22-12) çıkardı. Rusya temsilcisi Shved'le skor üretse de ev sahibi takım, ilk çeyreği 26-19 önde tamamladı.

İkinci periyotta dış atış isabetleriyle hücumda etkinliğini arttıran konuk ekip, 14. dakikada farkı 1 sayıya düşürdü: 30-29. Larkin ve kenardan oyuna dahil olan Buğrahan Tuncer'le peş peşe sayılar kaydeden Anadolu Efes, 19. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 44-34. Hücumda temposunu koruyan lacivert-beyazlılar, Dunston'ın son saniyedeki üç sayılık basketiyle soyunma odasına 16 sayılık avantajla girdi: 52-36.

İkinci yarıya boyalı alanda oldukça etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, savunmada da tempoyu arttırarak 24. dakikada farkı 23 sayıya çıkardı: 62-39. Pota altında Sertaç Şanlı ile kolay sayılar üreten ev sahibi takım, Rusya temsilcisine çeyreğin ilk 5 dakikasında sadece 3 sayı şansı verdi. Oyundan düşen rakibi karşısında skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, 28. dakikada farkı 30 sayıya yükseltti: 72-42. Ev sahibi takım, final periyoduna da 75-46 üstün gitti.

Son çeyrekte de hızlı hücumlarla sayılar bulan Anadolu Efes, 33. dakikayı 34 sayı farkla 84-50 önde geçti. Ev sahibi takım 39. dakikada farkı 41 sayıya (99-58) kadar çıkardı. Lacivert-beyazlılar, maçı da 99-60 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan