Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Carmelo Paternico (İtalya), Elias Koromilas (Yunanistan)

Anadolu Efes: Larkin 15, Micic 15, Anderson 10, Singleton 7, Dunston 9, Beaubois 11, Doğuş Balbay 2, Moerman 15, Sertaç Şanlı

ALBA Berlin: Granger 17, Mattisseck 3, Fontecchio 7, Thiemann 8, Nikic, Lo 11, Siva 5, Schneider 3, Olinde 5, Lammers 14, Delow 3

1. Periyot: 18-18

Devre: 36-44

3. Periyot: 62-53

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, Alman ekibi ALBA Berlin'i 84-76 yendi.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, 10. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 12. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya ALBA Berlin daha iyi başladı. Topu iyi paylaşan Almanya temsilcisi, boyalı alanda etkili oldu ve 5. dakikayı 8-3 üstün bitirdi. Kenardan oyuna dahil olan oyuncuların ve Larkin'in dış atış isabetleriyle toparlanan Anadolu Efes, 8. dakikada 11-10 öne geçti. Son bölümleri oldukça dengeli geçen mücadelenin ilk çeyreği 18-18 sona erdi.

İkinci periyoda takımlar top kayıpları yaparak girdi. Hücumda Lo ve Granger'la skor üreten ALBA Berlin, 15. dakikayı 32-27 önde tamamladı. Oyunun her iki yönünde temposunu bulmakta zorlanan Anadolu Efes önünde orta mesafe basketler bulan Alman ekibi, 18. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 30-42. ALBA Berlin, soyunma odasına da 44-36 üstün girdi.

İkinci yarıya savunmada takım halinde, hücumda ise Moerman ve Micic'le etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 24. dakika biterken farkı 1 sayıya (48-49) düşürdü. Temposunu düşürmeyen lacivert-beyazlı takım, Dunston'ın basketleriyle 25. dakikada öne geçti: 51-49. Lammers'la skor üreten Alman ekibine Micic ile peş peşe üç sayılık basketlerle karşılık veren ev sahibi takım, 29. dakikayı 60-53 üstün bitirdi. Periyot boyunca sadece 9 sayı potasında gören Anadolu Efes, buna karşın 26 sayı üretti ve son çeyreğe 62-53 önde gitti.

Final periyoduna uzun oyuncularının skor katkısıyla başlayan Anadolu Efes, Beaubois'nın üç sayılık basketiyle 33. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 71-59. Savunmada rakibine karşılık veremeyen Alman ekibi önünde rahat bir oyun sergileyen ev sahibi takım, 38. dakikada farkı 16 sayıya kadar yükseltti: 81-65. ALBA Berlin farkı kapatmaya çalışsa da Anadolu Efes üstünlüğünü korudu ve maçı 84-76 kazandı.

Öte yandan ALBA Berlin'in 74 yaşındaki başantrenörü Aito Garcia Reneses'in koronavirus (Kovid-19) testi iki hafta önce pozitif çıkmıştı. Tecrübeli antrenör Anadolu Efes'e karşı takımının başında yer alamadı. Reneses'in yerine yardımcı antrenör Israel Gonzalez kenarda takımını yönlendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan