Basketbol: THY Avrupa Ligi

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 19. hafta maçlarıyla devam edecek.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 19. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın ve 13 Ocak Çarşamba günü 9 karşılaşma yapılacak.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 9'da eşitlenen Anadolu Efes, yarın Almanya'nın ALBA Berlin takımını ağırlayacak. İki takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın saat 20.30'da karşılaşacak.

8 galibiyete sahip Fenerbahçe Beko ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanya'nın TD Systems Baskonia takımı konuk edecek. Mücadele, yarın saat 20.45'te başlayacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Khimki (Rusya) - Barcelona (İspanya)

20.30 Anadolu Efes - ALBA Berlin (Almanya)

20.45 Fenerbahçe Beko - TD Systems Baskonia (İspanya)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan)

22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Valencia (İspanya)

13 Ocak Çarşamba:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Zalgiris (Litvanya)

21.30 Bayern Münih (Almanya) - Zenit (Rusya)

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - ASVEL (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu