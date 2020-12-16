Basketbol: THY Avrupa Ligi
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Basketbol: THY Avrupa Ligi

16.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:58
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 15. hafta maçlarıyla devam edecek.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 15. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın ve 18 Aralık Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

Yedi galibiyeti bulunan Anadolu Efes, yarın İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını ağırlayacak. İki takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da karşılaşacak.

Beş galibiyete sahip Fenerbahçe Beko ise yarın Litvanya'da Zalgiris ile mücadele edecek. Zalgirio Arena'nın ev sahipliğinde yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.30 Anadolu Efes - AX Armani Exchange Milan (İtalya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe Beko

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - ALBA Berlin (Almanya)

18 Aralık Cuma:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Zenit (Rusya)

21.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Valencia (İspanya)

21.30 Bayern Münih (Almanya) TD Systems Baskonia (İspanya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)

22.45 ASVEL (Fransa) - Khimki (Rusya)

23.00 Barcelona (İspanya) - Maccabi Playtika (İsrail)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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