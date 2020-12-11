Basketbol: THY Avrupa Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Basketbol: THY Avrupa Ligi

11.12.2020 01:31 | Son Güncelleme: 11.12.2020 01:34
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında konuk olduğu İspanyol ekibi Valencia Basket'e 76-74 yenildi.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında konuk olduğu İspanyol ekibi Valencia Basket'e 76-74 yenildi.

Valencia kentindeki La Fonteta Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu, 23-19 Anadolu Efes önde geçti. Fakat ilk yarı, ev sahibi ekibin 40-38 üstünlüğüyle bitti.

Anadolu Efes, son 10 dakikaya 6 sayı farkla (54-60) önde girdi ancak Valencia Basket, Prepelic'in son saniyede attığı basketle sahadan 76-74 galip ayrıldı.

Valencia Basket'ten Tobey, 21 sayıyla maçın en skoreri oldu. Anadolu Efes'te Micic ve Anderson 16'şar, Larkin ise 13 sayı kaydetti.

Anadolu Efes, 6. mağlubiyetini, Valencia Basket ise 8. galibiyetini aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

İlgili Haberler

Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 67 - Gaziantep Basketbol: 66
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 67 - Gaziantep Basketbol: 66
Basketbol Süper Ligi: Büyükçekmece Basketbol: 93 - Fenerbahçe Beko: 91
Basketbol Süper Ligi: Büyükçekmece Basketbol: 93 - Fenerbahçe Beko: 91
Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 74 - Pınar Karşıyaka: 61
Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 74 - Pınar Karşıyaka: 61
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Başak Dizer Cemal Hünal
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mauricio Lemos
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Basketbol: THY Avrupa Ligi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 01:34:33. #1.14#
title