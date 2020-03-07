07.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:40

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes liderliğini sürdürdü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 28. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen Anadolu Efes, sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos'u 91-79 yendi. Lacivert-beyazlı ekip, galibiyet sayısını 24'e çıkarırken, Olympiakos 16. kez mağlup olarak play-off yolunda ciddi bir yara aldı.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın Khimki takımına 82-68 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, 14 sayı farkla yenilerek olası bir puan eşitliğinde ikili averajı da rakibine kaybetti. Fenerbahçe Beko, ilk maçı İstanbul'da 13 sayı farkla 89-76 kazanmıştı.

Organizasyonda 19. galibiyetine ulaşan Rus ekibi CSKA Moskova, play-off oynamaya hak kazandı.

Larkin rekoru yeniledi

Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla üç sayılık basket atan oyuncu rekoruna geçen yıl kasım ayında ortak olan Shane Larkin, bu başarısını tekrarladı.

ABD'li oyuncu, karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 15 atışın 10'unu baskete çevirdi.

Avrupa Ligi'nde bu alandaki rekor Andrew Goudelock'a aitti. Goudelock, Fenerbahçe formasıyla 2014 yılında yine Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 13 atışın 10'unda isabet bulmuştu.

Sonuçlar

THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Zenit (Rusya) - Zalgiris (Litvanya): 76-75

Panathinaikos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 66-97

Real Madrid (İspanya) - ASVEL (Fransa): 87-78

Valencia (İspanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 81- 83

Khimki (Rusya) - Fenerbahçe Beko: 82-68

Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan): 91-79

Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Maccabi FOX (İsrail): 92-76

Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 83-80

Baskonia (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya): 73-72

Puan Durumu

THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G M A Y Av. Puan 1. Anadolu Efes 28 24 4 2432 2166 266 52 2. Real Madrid 28 22 4 2371 2165 206 50 3. Barcelona 28 22 6 2357 2193 164 50 4. CSKA Moskova 28 19 9 2305 2125 180 47 5. Maccabi FOX 28 19 9 2291 2164 127 47 6. Panathinaikos 28 14 14 2392 2394 -2 42 7. Khimki 28 13 15 2393 2380 13 41 8. Fenerbahçe Beko 28 13 15 2153 2188 -35 41 9. Zalgris 28 12 16 2213 2142 71 40 10. Valencia 28 12 16 2252 2273 -21 40 11. Olympiakos 28 12 16 2243 2282 -39 40 12. AX Armani Exchange Milan 28 12 16 2163 2236 -73 40 13. Baskonia 28 12 16 2059 2155 -96 40 14. Kızılyıldız mts 28 11 17 2079 2108 -29 39 15. ASVEL 28 10 18 2073 2284 -211 38 16. ALBA Berlin 28 9 19 2304 2423 -119 37 17. Bayern Münih 28 8 20 2064 2281 -217 36 18. Zenit 28 8 20 2055 2240 -185 36

Kaynak: AA