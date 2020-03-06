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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Mytishchi ArenaHakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Tomasz Trawicki (Polonya)Khimki: Shved 23, Zaytsev, Booker 15, Timma 6, Jerebko 15, Robinson 10, Karasev 5, Gill 2, Jovic 6, BertansFenerbahçe Beko: Westermann 3, Melih Mahmutoğlu 2, Datome 5, Lauvergne 10,...

06.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 06.03.2020 22:16
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Mytishchi Arena

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (), Mehdi Difallah (Fransa), Tomasz Trawicki ()

: Shved 23, Zaytsev, Booker 15, Timma 6, Jerebko 15, Robinson 10, Karasev 5, Gill 2, Jovic 6, Bertans

Fenerbahçe Beko: Westermann 3, Melih Mahmutoğlu 2, Datome 5, Lauvergne 10, Ahmet Düverioğlu, Kalinic 6, de Colo 11, Williams 11, Thomas, Vesely 7, Ali Muhammed 13

1. Periyot: 26-18

Devre: 41-40

3. Periyot: 64-54

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Khimki'ye 14 sayı farkla 82-68 yenildi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 15. yenilgisini alırken, Khimki 13. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, 14 sayı farkla yenilerek olası bir puan eşitliğinde ikili averajı da rakibine kaybetti. Fenerbahçe Beko, ilk maçı İstanbul'da 13 sayı farkla 89-76 kazanmıştı.

Karşılaşmaya pota altında Lauvergne'nin etkili oyunuyla başlayan Fenerbahçe Beko, maçtaki ilk 10 sayısını da bu isimle buldu. Shved'le hücumda etkili olan Khimki, ilk 5 dakikayı 13-10 önde geçti. Çeyreğin sonunda hücum ribaundları ve boyalı alanda etkili olan Khimki, ilk periyodu 26-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Ali Muhammed'le sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 1'e indirdi: 30-29. Khimki, Shved'in son saniye basketiyle soyunma odasına 41-40 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte hücumda basit top kayıpları yapan sarı-lacivertliler, boyalı alanı da iyi savunamayınca final periyoduna 10 sayı farkla geride girdi: 64-54.

Son çeyrekte Khimki karşısında direnemeyen Fenerbahçe Beko, ikili averajı da rakibine kaptırarak sahadan 82-68 mağlup ayrıldı.

Kaynak: AA

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