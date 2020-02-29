29.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:42

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 26. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes liderliğini sürdürdü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 26. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'in 99-86 mağlup etti. Bu sonuçla 11'i üst üste 23. galibiyetini alan lacivert-beyazlı takım, liderliğini devam ettirdi.

İspanyol temsilcisi Valencia'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, sahadan 93-86 galip ayrıldı. Bu sonuçla 12. galibiyetini alarak 9. sıraya yükselen sarı-lacivertli takım, play-off şansını sürdürdü.

Organizasyonda 20. galibiyetlerine ulaşan İspanyol temsilcileri Real Madrid ile Barcelona, play-off oynamaya hak kazandı. Sahasında Panathinaikos'u 96-78 yenen Real Madrid ile deplasmanda CSKA Moskova'ya 82-80 üstünlük kuran Barcelona, ligde normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlamayı garantiledi.

Sonuçlar

THY Avrupa Ligi'nde 26. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 96-78

CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona (İspanya): 80-82

Zenit (Rusya) - Bayern Münih (Almanya): 68-77

ALBA Berlin (Almanya) - Anadolu Efes: 86-99

Maccabi FOX (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan): 71-70

Baskonia (İspanya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 71-56

Khimki (Rusya) - ASVEL (Fransa): 108-79

Zalgiris (Litvanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 105-97

Valencia (İspanya) - Fenerbahçe Beko: 86-93

Puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G M A Y Av. Puan 1. Anadolu Efes 26 23 3 2266 2010 256 49 2. Real Madrid 26 20 6 2206 2014 192 46 3. Barcelona 26 20 6 2190 2033 157 46 4. Maccabi FOX 26 18 8 2138 1997 141 44 5. CSKA Moskova 26 17 9 2122 1981 141 43 6. Panathinaikos 26 14 12 2248 2216 32 40 7. Khimki 26 12 14 2226 2216 10 38 8. Valencia 26 12 14 2122 2136 -14 38 9. Fenerbahçe Beko 26 12 14 2019 2043 -24 38 10. Zalgiris 26 11 15 2051 1991 60 37 11. Olympiakos 26 11 15 2083 2113 -30 37 12. AX Armani Exchange Milan 26 11 15 2025 2093 -68 37 13. Baskonia 26 10 16 1906 2012 -106 36 14. Kızılyıldız mts 26 10 16 1924 1966 -42 36 15. ALBA Berlin 26 9 17 2152 2266 -114 35 16. ASVEL 26 9 17 1923 2132 -209 35 17. Bayern Münih 26 8 18 1913 2118 -205 34 18. Zenit 26 7 19 1911 2088 -177 33

Kaynak: AA