22.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:18

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 25. haftasında lider Anadolu Efes rahat bir galibiyetle liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe Beko son yılların en ağır yenilgisini aldı.

Ligde 25. haftada önemli eksikliklerine rağmen Anadolu Efes, Almanya'da Bayern Münih deplasmanında farklı kazandı. Shane Larkin'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta lacivert-beyazlılar, ligin son sırasında yer alan rakibini 25 sayı farkla 88-63 yenerek üst üste 10. galibiyetini elde etti.

Toplamda 22. kez sahadan kazanarak ayrılan Anadolu Efes, İspanyol ekipleri Real Madrid ve Barcelona'nın 3 galibiyet önünde zirvede yer alıyor.

Son 5 yılın Dörtlü Final'e kalan ekibi olan Fenerbahçe Beko ise istediği gibi geçirmediği sezonda ağır bir yenilgi daha yaşadı. Sahasında Real Madrid'e 29 sayı farkla 94-65 yenilen sarı-lacivertliler, başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde iç sahada ilk kez çift haneli farkla kaybetti. Son yılların en ağır yenilgisini alan Fenerbahçe Beko, 11 galibiyette kaldı ve haftayı 10. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, play-off sınırıyla aynı galibiyet sayısında bulunuyor.

Sonuçlar

THY Avrupa Ligi'nde 25. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Zenit (Rusya) - ALBA Berlin (Almanya): 81-83

Olympiakos (Yunanistan) - ASVEL (Fransa): 77-68

Fenerbahçe Beko - Real Madrid (İspanya): 65-94

AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Khimki (Rusya): 69-78

Baskonia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 60-74

Kızılyıldız mts (Sırbistan) - CSKA Moskova (Rusya): 81-86

Bayern Münih (Almanya) - Anadolu Efes: 63-88

Panathinaikos (Yunanistan) - Barcelona (İspanya): 81-92

Valencia (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 82-85

Puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 25. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:

Takımlar O G M A Y Av. Puan 1. Anadolu Efes 25 22 3 2167 1924 243 47 2. Real Madrid 25 19 6 2110 1936 174 44 3. Barcelona 25 19 6 2108 1953 155 44 4. CSKA Moskova 25 17 8 2042 1899 143 42 5. Maccabi FOX 25 17 8 2067 1927 140 42 6. Panathinaikos 25 14 11 2170 2127 50 39 7. Valencia 25 12 13 2036 2043 -7 37 8. Khimki 25 11 14 2118 2137 -19 36 9. Olympiacos 25 11 14 2013 2042 -29 36 10. Fenerbahçe Beko 25 11 14 1926 1957 -31 36 11. AX Armani Exchange Milan 25 11 14 1934 2002 -68 36 12. Zalgiris 25 10 15 1960 1900 60 35 13. Kızılyıldız mts 25 10 15 1868 1895 -27 35 14. ALBA Berlin 25 9 16 2066 2167 -101 34 15. Baskonia 25 9 16 1835 1956 -121 34 16. ASVEL 25 9 16 1844 2024 -180 34 17. Zenit 25 7 18 1843 2011 -168 32 18. Bayern Münih 25 7 18 1836 2050 -214 32

Kaynak: AA