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Basketbol: THY Avrupa Ligi

THY Avrupa Ligi'nde lider Anadolu Efes, 24. hafta maçlarının ardından play-off'lara kalmayı garantiledi.

08.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:58
Basketbol: THY Avrupa Ligi

THY Ligi'nde lider , 24. hafta maçlarının ardından play-off'lara kalmayı garantiledi.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 24. hafta maçlarıyla devam edildi.

Haftaya lider giren Anadolu Efes, sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımını 96-91 yendi.

Ligde üst üste 9. kez kazanan lacivert-beyazlılar, 21. galibiyetine ulaşarak zirvedeki yerini korudu ve normal sezonun bitimine 10 hafta kala play-off bileti aldı. Anadolu Efes, ligde bu sezon play-off'lara kalan ilk takım oldu.

Fenerbahçe Beko ise evinde İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a 78-77 yenilerek üç maç sonra kaybetti.

Ligdeki 13. yenilgisini yaşayan sarı-lacivertliler, haftayı 9. sırada tamamladı.

Sonuçlar

Anadolu Efes - Zalgiris (Litvanya): 96-91

Alba Berlin (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 97-103

Olympiakos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 72-59

Baskonia (İspanya) - ASVEL (Fransa): 79-65

Khimki (Rusya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 78-72

Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX (İsrail): 77-78

Bayern Münih (Almanya) - Valencia (İspanya): 59-66

Panathinaikos (Yunanistan) - Zenit (Rusya): 96-81

Barcelona (İspanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 84-80

Puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 24. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:

Takımlar O G M A Y Av. Puan
1. Anadolu Efes 24 21 3 2079 1861 218 45
2. Real Madrid 24 18 6 2016 1871 145 42
3. Barcelona 24 18 6 2016 1872 144 42
4. CSKA Moskova 24 16 8 1956 1818 138 40
5. Maccabi FOX 24 16 8 1982 1845 137 40
6. Panathinaikos 24 14 10 2089 2028 61 38
7. Valencia 24 12 12 1954 1958 -4 36
8. AX Armani Exchange Milan 24 11 13 1865 1924 -59 35
9. Fenerbahçe Beko 24 11 13 1861 1863 -2 35
10. Kızılyıldız mts 24 10 14 1787 1809 -22 34
11. Khimki 24 10 14 2040 2068 -28 34
12. Olympiakos 24 10 14 1936 1974 -38 34
13. Zalgiris 24 9 15 1886 1840 46 33
14. Baskonia 24 9 15 1775 1882 -107 33
15. ASVEL 24 9 15 1776 1947 -171 33
16. ALBA Berlin 24 8 16 1983 2086 -103 32
17. Zenit 24 7 17 1762 1928 -166 31
18. Bayern Münih 24 7 17 1773 1962 -189 31

Kaynak: AA
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