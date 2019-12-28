Basketbol: THY Avrupa Ligi

28.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:46

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta maçları tamamlandı.

Geçen sezon final oynadığı THY Avrupa Ligi'nde bu sezonun da başarılı takımlarından Anadolu Efes, sahasında İsrail'in Maccabi FOX ekibini 99-79 mağlup etti ve 13. galibiyetine ulaştı. Ergin Ataman'ın öğrencileri, 3. girdiği haftanın ardından averajla 2. sıraya yükseldi.

Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe Beko ise İspanya temsilcisi Valencia'yı ağırladığı maçı uzatmada 100-98 kaybetti. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'ndeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 5 galibiyet ve 11 yenilgiyle 18 takımlı ligde 15. sırada yer aldı.

Organizasyonda şampiyonluk adaylarından Real Madrid, Panathinaikos'u 87-75, Barcelona ise Olympiakos'u 90-80 yendi. İki İspanya takımı da 13. galibiyetini elde etti.

Sonuçlar

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

CSKA Moskova (Rusya)-AX Armani Exchange Milan (İtalya): 78-75

Anadolu Efes-Maccabi FOX (İsrail): 99-79

ALBA Berlin (Almanya)-Baskonia (İspanya): 81-57

Panathinaikos (Yunanistan)-Real Madrid (İspanya): 75-87

ASVEL (Fransa)-Khimki (Rusya): 92-88

Zenit (Rusya)-Kızılyıldız mts (Sırbistan): 58-65

Fenerbahçe Beko-Valencia (İspanya): 98-100

Bayern Münih (Almanya)-Zalgiris (Litvanya): 73-98

Barcelona (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan): 90-80

Puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G M A Y Av. P 1. Real Madrid 16 13 3 1363 1227 136 29 2. Anadolu Efes 16 13 3 1360 1231 129 29 3. Barcelona 16 13 3 1358 1234 124 29 4. Maccabi FOX 16 11 5 1355 1220 135 27 5. CSKA Moskova 16 11 5 1331 1214 117 27 6. Panathinaikos 16 9 7 1363 1325 38 25 7. Khimki 16 8 8 1397 1393 4 24 8. AX Armani Exchange Milan 16 8 8 1246 1271 -25 24 9. ASVEL 16 8 8 1179 1267 -88 24 10. Valencia 16 7 9 1296 1328 -32 23 11. Kızılyıldız mts 16 7 9 1152 1189 -37 23 12. Olympiakos 16 6 10 1273 1308 -35 22 13. Baskonia 16 6 10 1177 1269 -92 22 14. Bayern Münih 16 6 10 1196 1310 -114 22 15. Fenerbahçe Beko 16 5 11 1229 1287 -58 21 16. ALBA Berlin 16 5 11 1296 1358 -62 21 17. Zalgiris 16 4 12 1193 1199 -6 20 18. Zenit 16 4 12 1142 1276 -134 20

Kaynak: AA