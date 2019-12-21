Basketbol: THY Avrupa Ligi

21.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:02

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta maçları tamamlandı.

Geçen sezon final oynadığı THY Avrupa Ligi'nde bu sezonun da başarılı takımlarından olan Anadolu Efes, sahasında Rusya'nın güçlü ekiplerinden CSKA Moskova'ya son anlarında yediği basketle 81-80 mağlup oldu. Sekiz maçlık galibiyet serisi sona eren lacivert-beyazlı ekip, 12 galibiyette kalırken, 3. mağlubiyetini yaşadı. Ergin Ataman'ın öğrencileri, lider girdiği haftanın ardından averajla 3. sıraya geriledi.

Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe Beko ise bir başka Rus ekibi Zenit'i konuk etti. Sarı-lacivertli takım, sahadan 84-81 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'ndeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 5 galibiyet ve 10 yenilgiyle 18 takımlı ligde 15. sırada yer aldı.

Organizasyonda şampiyonluk adaylarından Real Madrid, Baskonia'yı 77-55, Barcelona ise Bayern Münih'i 77-67 yendi. İki İspanyol takımı, 12 galibiyetle Anadolu Efes'i yakalayarak averajla ilk 2 sıraya yerleşti.

Sonuçlar

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe Beko-Zenit (Rusya): 81-84

Maccabi FOX (İsrail) - Panathinaikos (Yunanistan): 88-79

AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Valencia (İspanya): 78-71

Baskonia (İspanya) - Real Madrid (İspanya): 55-77

Khimki (Rusya) - Zalgiris (Litvanya): 83-74

Anadolu Efes - CSKA Moskova (Rusya): 80-81

Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan): 88-81

Bayern Münih (Almanya) - Barcelona (İspanya): 67-77

ASVEL (Fransa) - ALBA Berlin (Almanya): 93-81

Puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 15. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G M A Y Av. P 1. Real Madrid 15 12 3 1276 1152 124 27 2. Barcelona 15 12 3 1268 1154 114 27 3. Anadolu Efes 15 12 3 1261 1152 109 27 4. Maccabi FOX 15 11 4 1276 1121 155 26 5. CSKA Moskova 15 10 5 1253 1139 114 25 6. Panathinaikos 15 9 6 1288 1238 50 24 7. Khimki 15 8 7 1309 1301 8 23 8. AX Armani Exchange Milan 15 8 7 1171 1193 -22 23 9. ASVEL 15 7 8 1087 1179 -92 22 10. Olympiakos 15 6 9 1193 1218 -25 21 11. Valencia 15 6 9 1212 1244 -32 21 12. Kızılyıldız mts 15 6 9 1087 1131 -44 21 13. Baskonia 15 6 9 1120 1188 -68 21 14. Bayern Münih 15 6 9 1123 1212 -89 21 15. Fenerbahçe Beko 15 5 10 1145 1203 -58 20 16. ALBA Berlin 15 4 11 1215 1301 -86 19 17. Zenit 15 4 11 1084 1211 -127 19 18. Zalgiris 15 3 12 1095 1126 -31 18

Kaynak: AA