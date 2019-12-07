Basketbol: THY Avrupa Ligi
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta geride kalırken, Anadolu Efes liderliğini sürdürdü.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta geride kalırken, Anadolu Efes liderliğini sürdürdü.
Geçen hafta liderliğe yükselen Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia ekibini deplasmanda 102-77 yenerek 10. galibiyetine ulaştı ve zirvedeki yerini korudu. Lacivert-beyazlı ekip, ayrıca üst üste 6. galibiyetine imza attı.
Sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko ise son haftalardaki çıkışını Almanya temsilcisi Alba Berlin karşısında da sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, rakibi karşısında zorlansa da uzatmaya giden maçı 107-102 kazanmayı bildi. Fenerbahçe Beko, üst üste 3. ve toplamda 5. galibiyetine ulaşarak 12. sıraya yükseldi.
THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
CSKA Moskova (Rusya)-Zalgiris Kaunas (Litvanya): 85-82
Maccabi FOX (İsrail)-Bayern Münih (Almanya): 77-55
AX Armani Exchange Milan (İtalya)-Kızılyıldız mts (Sırbistan): 67-77
Real Madrid (İspanya)-Valencia (İspanya): 111-99
Zenit (Rusya)-ASVEL (Fransa): 75-70
Khimki (Rusya)-Barcelona (İspanya): 94-102
Fenerbahçe Beko-Alba Berlin: 107-102
Panathinaikos (Yunanistan)-Olympiakos (Yunanistan): 99-93
Baskonia-Anadolu Efes: 77-102
Puan durumu
|Takım
|O
|G
|M
|AS
|YS
|Av.
|P
|1. Anadolu Efes
|12
|10
|2
|1026
|930
|96
|22
|2. Barcelona
|12
|9
|3
|1013
|934
|79
|21
|3. Real Madrid
|12
|9
|3
|1030
|953
|77
|21
|4. Maccabi FOX
|12
|8
|4
|1016
|891
|125
|20
|5. CSKA Moskova
|12
|8
|4
|992
|895
|97
|20
|6. Panathinaikos
|12
|8
|4
|1042
|974
|68
|20
|7. AX Armani Exchange Milan
|12
|7
|5
|944
|880
|-3
|19
|8. Khimki
|12
|6
|6
|1026
|1044
|-18
|18
|9. Olympiakos
|12
|5
|7
|939
|941
|-2
|17
|10. Kızılyıldız mts
|12
|5
|7
|861
|878
|-17
|17
|11. Baskonia
|12
|5
|7
|916
|942
|-26
|17
|12. Fenerbahçe Beko
|12
|5
|7
|913
|957
|-44
|17
|13. ASVEL
|12
|5
|7
|838
|936
|-98
|17
|14. ALBA Berlin
|12
|4
|8
|975
|1032
|-57
|16
|15. Valencia
|12
|4
|8
|950
|1007
|-57
|16
|16. Bayern Münih
|12
|4
|8
|907
|994
|-87
|16
|17. Zalgiris
|12
|3
|9
|871
|883
|-12
|15
|18. Zenit
|12
|3
|9
|860
|971
|-111
|15