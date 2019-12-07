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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta geride kalırken, Anadolu Efes liderliğini sürdürdü.

07.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:18
Basketbol: THY Avrupa Ligi

THY Ligi'nde 12. hafta geride kalırken, liderliğini sürdürdü.

Geçen hafta liderliğe yükselen Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia ekibini deplasmanda 102-77 yenerek 10. galibiyetine ulaştı ve zirvedeki yerini korudu. Lacivert-beyazlı ekip, ayrıca üst üste 6. galibiyetine imza attı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko ise son haftalardaki çıkışını Almanya temsilcisi Alba Berlin karşısında da sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, rakibi karşısında zorlansa da uzatmaya giden maçı 107-102 kazanmayı bildi. Fenerbahçe Beko, üst üste 3. ve toplamda 5. galibiyetine ulaşarak 12. sıraya yükseldi.

THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

CSKA Moskova (Rusya)-Zalgiris Kaunas (Litvanya): 85-82

Maccabi FOX (İsrail)-Bayern Münih (Almanya): 77-55

AX Armani Exchange Milan (İtalya)-Kızılyıldız mts (Sırbistan): 67-77

Real Madrid (İspanya)-Valencia (İspanya): 111-99

Zenit (Rusya)-ASVEL (Fransa): 75-70

Khimki (Rusya)-Barcelona (İspanya): 94-102

Fenerbahçe Beko-Alba Berlin: 107-102

Panathinaikos (Yunanistan)-Olympiakos (Yunanistan): 99-93

Baskonia-Anadolu Efes: 77-102

Puan durumu

Takım O G M AS YS Av. P
1. Anadolu Efes 12 10 21026 930 96 22
2. Barcelona 12 9 3 1013 934 79 21
3. Real Madrid 12 9 3 1030 953 77 21
4. Maccabi FOX 12 8 4 1016 891 125 20
5. CSKA Moskova 12 8 4 992 895 97 20
6. Panathinaikos 12 8 4 1042 974 68 20
7. AX Armani Exchange Milan 12 7 5 944 880 -3 19
8. Khimki 12 6 6 1026 1044 -18 18
9. Olympiakos 12 5 7 939 941 -2 17
10. Kızılyıldız mts 12 5 7 861 878 -17 17
11. Baskonia 12 5 7 916 942 -26 17
12. Fenerbahçe Beko

 12 5 7 913 957 -44 17
13. ASVEL 12 5 7 838 936 -98 17
14. ALBA Berlin 12 4 8 975 1032 -57 16
15. Valencia 12 4 8 950 1007 -57 16
16. Bayern Münih 12 4 8 907 994 -87 16
17. Zalgiris 12 3 9 871 883 -12 15
18. Zenit 12 3 9 860 971 -111 15

Kaynak: AA
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