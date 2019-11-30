Haberler » Spor » Basketbol: THY Avrupa Ligi - Spor

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 11. hafta geride kalırken, Anadolu Efes zirveye oturdu.

30.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:42
Basketbol: THY Avrupa Ligi

THY Ligi'nde 11. hafta geride kalırken, zirveye oturdu.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 11. hafta maçları tamamlandı.

Sezona iyi başlayan son finalist Anadolu Efes, evinde Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaştı. Müsabakayı 104-75 kazanan lacivert-beyazlı ekip, ligdeki 9. galibiyetine ulaştı ve liderlik koltuğunu Barcelona'dan devraldı.

Avrupa Ligi'nde üst üste 5. maçını kazanan Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu ABD'li Shane Larkin, Bayern Münih karşısında 49 sayı kaydederek organizasyon tarihinde bir maçta en fazla sayı üreten oyuncu rekorunu kırdı.

Sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe Beko ise ağırladığı Rusya temsilcisi Khimki'yi 89-76 mağlup etti.

Bu sonuçla üst üste ikinci, toplamda 4. galibiyetine ulaşan sarı-lacivertli ekip, 18 takımlı ligde averajla 13. sıraya yükseldi.

Geçen haftayı lider tamamlayan İspanyol takımı Barcelona ise sahasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 96-67 yenildi.

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe Beko - Khimki (Rusya): 89-76

Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Valencia: 76-73

ALBA Berlin (Almanya) - Zalgiris (Litvanya): 69-62

Panathinaikos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya): 100-68

Maccabi FOX (İsrail) - ASVEL (Fransa): 93-62

Zenit (Rusya) - Real Madrid (İspanya): 71-86

Anadolu Efes - Bayern Münih (Almanya): 104-75

Olympiakos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 91-70

Barcelona (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 67-96

Puan Durumu

Takım O G M AS YS Av. P
1. Anadolu Efes 11 9 2924 853 71 20
2. Barcelona 11 8 3 911 840 71 19
3. Real Madrid 11 8 3 919 854 65 19
4. Maccabi FOX 11 7 4 939 836 103 18
5. CSKA Moskova 11 7 4 923 826 97 18
6. Panathinaikos 11 7 4 956 888 68 18
7. AX Armani Exchange Milan 11 7 4 877 880 -3 18
8. Khimki 11 6 5 932 942 -10 17
9. Baskonia 11 5 6 839 840 -1 16
10. Olympiakos 11 5 6 853 855 -2 16
11. ASVEL 11 5 6 768 861 -93 16
12. Kızılyıldız mts

 11 4 7 784 811 -27 15
13. Fenerbahçe Beko 11 4 7 825 869 -44 15
14. Valencia 11 4 7 851 896 -45 15
15. ALBA Berlin 11 4 7 887 944 -57 15
16. Bayern Münih 11 4 7 852 917 -65 15
17. Zalgiris 11 3 8 802 814 -12 14
18. Zenit 11 2 9 785 901 -116 14

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.