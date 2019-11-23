Basketbol: THY Avrupa Ligi

23.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:56

THY Avrupa Ligi'nde 10. hafta geride kalırken, Anadolu Efes zirve yarışını sürdürdü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda onuncu hafta maçları tamamlandı.

Sezona iyi başlayan son finalistlerden Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile karşılaştı. Müsabakayı 81-76 kazanan lacivert-beyazlı ekip, 8. galibiyete ulaştı ve averajla 2. sıradaki yerini korudu.

Avrupa Ligi'nde istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe Beko, Fransa'nın ASVEL takımına konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 88-72 kazanarak 3. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, bu galibiyetle 18 takımlı ligde averajla 16. sıraya yükseldi.

Lider Barcelona ise sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 96-73 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Haftanın sonuçları

THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Zalgiris (Litvanya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 59-61

ALBA Berlin (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 80-99

AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Anadolu Efes: 76-81

Valencia (İspanya) - Khimki (Rusya): 89-84

Bayern Münih (Almanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 75-87

ASVEL (Fransa) - Fenerbahçe Beko: 72-88

Barcelona (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 96-73

Baskonia (İspanya) - Zenit (Rusya): 70-60

Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 97-81

Puan durumu

Ligde 10. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G M AS YS Av. P 1- Barcelona 10 8 2 844 744 100 18 2- Anadolu Efes 10 8 2 820 778 42 18 3- Real Madrid 10 7 3 833 783 50 17 4- AX Armani Exchange Milan 10 7 3 807 789 18 17 5- Maccabi FOX 10 6 4 846 774 72 16 6- CSKA Moskova 10 6 4 827 759 68 16 7- Panathinaikos 10 6 4 856 820 36 16 8- Khimki 10 6 4 856 853 3 16 9- Baskonia 10 5 5 771 740 31 15 10- ASVEL 10 5 5 706 768 -62 15 11- Olympiakos 10 4 6 762 785 -23 14 12- Bayern Münih 10 4 6 777 813 -36 14 13- Valencia 10 4 6 778 820 -42 14 14- Zalgiris 10 3 7 740 745 -5 13 15- Kızılyıldız mts 10 3 7 708 738 -30 13 16- Fenerbahçe Beko 10 3 7 736 793 -57 13 17- ALBA Berlin 10 3 7 818 882 -64 13 18- Zenit 10 2 8 714 815 -101 12

Kaynak: AA