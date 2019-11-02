02.11.2019 11:14

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Rusya temsilcisi CSKA Moskova, Barcelona'nın haftayı mağlubiyetle kapatmasının ardından yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda altıncı hafta maçları tamamlandı.



Anadolu Efes, konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 86-70 mağlup olarak ligdeki ikinci yenilgisini aldı ve 6. sıraya geriledi.

Sezona iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko ise konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'e 79-76 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Ligde 5. kez kaybeden sarı lacivertli ekip, 17. sırada kaldı.



İspanya temsilcisi Barcelona, konuk olduğu İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a 83-70 kaybetti ve ligin tek namağlup takımı unvanını kaybederek ikinci sıraya geriledi.

Son şampiyon Rusya temsilcisi CSKA Moskova ise konuk olduğu aynı ülkeden Zenit'i 87-70'lik skorla geçerek liderlik koltuğunu Barcelona'dan devraldı.

Sonuçlar



Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Khimki (Rusya): 90-78

Panathinaikos (Yunanistan) - Anadolu Efes: 86-70

Zenit (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya): 70-87

Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya): 76-79

Valencia Basket (İspanya) - ASVEL (Fransa): 81-72

AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Barcelona (İspanya): 83-70

Olympiakos (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail): 65-90

Baskonia (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 93-60

Real Madrid (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya): 85-71

Puan durumu

Takım O G M AS YS Av. P 1. CSKA Moskova 6 5 1 522 445 77 11 2. Barcelona 6 5 1 490 436 54 11 3. AX Armani Exchange Milan 6 5 1 479 459 20 11 4. Maccabi FOX 6 4 2 468 425 43 10 5. Khimki 6 4 2 522 508 14 10 6. Anadolu Efes 6 4 2 473 463 10 10 7. Baskonia 6 3 3 464 416 48 9 8. Zalgiris 6 3 3 436 422 14 9 9. Panathinaikos 6 3 3 504 492 12 9 10. Bayern Münih 6 3 3 479 472 7 9 11. Real Madrid 6 3 3 471 490 -19 9 12. ASVEL 6 3 3 418 459 -41 9 13. Kızılyıldız mts 6 2 4 442 446 -4 8 14. Olympiakos 6 2 4 431 460 -29 8 15. Zenit 6 2 4 403 474 -71 8 16. ALBA Berlin 6 1 5 479 511 -32 7 17. Fenerbahçe Beko 6 1 5 425 462 -37 7 18. Valencia Basket 6 1 5 433 499 -66 7

Kaynak: AA