Basketbol: THY Avrupa Ligi
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile Barcelona, ilk 3 karşılaşmadan galip ayrılan takımlar olurken, İspanya temsilcisi averajla lider durumda.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile Barcelona, ilk 3 karşılaşmadan galip ayrılan takımlar olurken, İspanya temsilcisi averajla lider durumda.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta maçları tamamlandı.
Lige iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Baskonia'yı 87-80 yenerek ligde bu sezon ilk galibiyetini aldı.
Organizasyonun son finalisti Anadolu Efes ise deplasmanda Valencia Basket'i 83-78 mağlup ederek ligde beşinciliğe yükseldi.
Haftayı zirvede bitiren Barcelona, ağırladığı ALBA Berlin'i 103-84 yendi. Son şampiyon CSKA Moskova ise sahasında Khimki'yi 99-86 ile geçerek 3'te 3 yapan bir diğer takım oldu.
Sonuçlar
CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya): 99-86
Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya): 86-73
Fenerbahçe Beko - Baskonia (İspanya): 87-80
Maccabi FOX (İsrail) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 84-69 (Uzatma sonunda)
Bayern Münih (Almanya) - ASVEL (Fransa): 104-63
Panathinaikos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 78-79
Olympiakos (Yunanistan) - Zenit (Rusya): 68-77 (Uzatma sonunda)
Barcelona (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya): 103-84
Valencia (İspanya) - Anadolu Efes: 78-83
Puan durumu
|
Takım
|O
|G
|M
|AS
|YS
|Av.
|P
|1.Barcelona
|3
|3
|0
|264
|211
|53
|6
|2.CSKA Moskova
|3
|3
|0
|274
|225
|49
|6
|3.Bayern Münih
|3
|2
|1
|250
|206
|44
|5
|4. Khimki
|3
|2
|1
|254
|258
|-4
|5
|5. Anadolu Efes
|3
|2
|1
|242
|247
|-5
|5
|6. Real Madrid
|3
|2
|1
|240
|248
|-8
|5
|7. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|3
|2
|1
|228
|237
|-9
|5
|8. ASVEL
|3
|2
|1
|224
|245
|-21
|5
|9. Kızılyıldız mts
|3
|1
|2
|217
|210
|7
|4
|10. Olympiakos
|3
|1
|2
|216
|209
|7
|4
|11. Panathinaikos
|3
|1
|2
|243
|240
|3
|4
|12. Baskonia
|3
|1
|2
|226
|224
|2
|4
|13. ALBA Berlin
|3
|1
|2
|264
|263
|1
|4
|14. Zalgiris
|3
|1
|2
|225
|228
|-3
|4
|15.Maccabi FOX
|3
|1
|2
|235
|242
|-7
|4
|16. Fenerbahçe Beko
|3
|1
|2
|220
|229
|-9
|4
|17. Zenit
|3
|1
|2
|192
|236
|-44
|4
|18.Valencia Basket
|3
|0
|3
|212
|268
|-56
|3