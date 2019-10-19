19.10.2019 10:14

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile Barcelona, ilk 3 karşılaşmadan galip ayrılan takımlar olurken, İspanya temsilcisi averajla lider durumda.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta maçları tamamlandı.

Lige iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Baskonia'yı 87-80 yenerek ligde bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Organizasyonun son finalisti Anadolu Efes ise deplasmanda Valencia Basket'i 83-78 mağlup ederek ligde beşinciliğe yükseldi.

Haftayı zirvede bitiren Barcelona, ağırladığı ALBA Berlin'i 103-84 yendi. Son şampiyon CSKA Moskova ise sahasında Khimki'yi 99-86 ile geçerek 3'te 3 yapan bir diğer takım oldu.

Sonuçlar

CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya): 99-86

Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya): 86-73

Fenerbahçe Beko - Baskonia (İspanya): 87-80

Maccabi FOX (İsrail) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 84-69 (Uzatma sonunda)

Bayern Münih (Almanya) - ASVEL (Fransa): 104-63

Panathinaikos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 78-79

Olympiakos (Yunanistan) - Zenit (Rusya): 68-77 (Uzatma sonunda)

Barcelona (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya): 103-84

Valencia (İspanya) - Anadolu Efes: 78-83

Puan durumu

Takım O G M AS YS Av. P 1.Barcelona 3 3 0 264 211 53 6 2.CSKA Moskova 3 3 0 274 225 49 6 3.Bayern Münih 3 2 1 250 206 44 5 4. Khimki 3 2 1 254 258 -4 5 5. Anadolu Efes 3 2 1 242 247 -5 5 6. Real Madrid 3 2 1 240 248 -8 5 7. AX Armani Exchange Olimpia Milan 3 2 1 228 237 -9 5 8. ASVEL 3 2 1 224 245 -21 5 9. Kızılyıldız mts 3 1 2 217 210 7 4 10. Olympiakos 3 1 2 216 209 7 4 11. Panathinaikos 3 1 2 243 240 3 4 12. Baskonia 3 1 2 226 224 2 4 13. ALBA Berlin 3 1 2 264 263 1 4 14. Zalgiris 3 1 2 225 228 -3 4 15.Maccabi FOX 3 1 2 235 242 -7 4 16. Fenerbahçe Beko 3 1 2 220 229 -9 4 17. Zenit 3 1 2 192 236 -44 4 18.Valencia Basket 3 0 3 212 268 -56 3

Kaynak: AA