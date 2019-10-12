12.10.2019 10:18

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde son şampiyon Rusya temsilcisi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta maçları tamamlandı.

Kupanın son finalisti Anadolu Efes, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelenin ardından konuk ettiği Almanya ekibi ALBA Berlin'i uzatmada 106-105 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetine imza attı ve 12. sıraya yerleşti.

Lige iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko ise deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız mts'ye 68-56 yenilerek galibiyet hasretini iki maça çıkarırken, 15. sıraya kadar geriledi.

Son şampiyon Rusya temsilcisi CSKA Moskova, konuk ettiği Almanya ekibi Bayern Münih'i 79-68 yenerek 2'de 2 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Haftayı galibiyetle kapatan Barcelona, ASVEL, Khimki ve Real Madrid de 2'de 2 yaparak ligde üst sıralarda yer alan diğer takımlar oldu.

Sonuçlar



CSKA Moskova (Rusya) - Bayern Münih (Almanya): 79-68

Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Fenerbahçe Beko: 68-56

ASVEL (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan): 79-78

Real Madrid (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 86-85

Zenit (Rusya) - Barcelona (İspanya): 63-87

Khimki (Rusya) - Baskonia (İspanya): 79-76

Anadolu Efes - ALBA Berlin (Almanya): 106-105

Olympiakos (Yunanistan) - Valencia Basket (İspanya): 89-63

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Zalgiris (Litvanya): 85-81

Puan durumu

Takım O G M AS YS Av. P 1. CSKA Moskova 2 2 0 175 139 36 4 2. Barcelona 2 2 0 161 127 34 4 3. ASVEL 2 2 0 161 141 20 4 4. Khimki 2 2 0 168 159 9 4 5. Real Madrid 2 2 0 167 162 5 4 6. ALBA Berlin 2 1 1 180 160 20 3 7. Baskonia 2 1 1 146 137 9 3 8. Kızılyıldız mts 2 1 1 150 143 7 3 9. Olympiakos 2 1 1 152 145 7 3 10. Panathinaikos 2 1 1 165 161 4 3 11. Bayern Münih 2 1 1 146 143 3 3 12. Anadolu Efes 2 1 1 159 169 -10 3 13. AX Armani Exchange Olimpia Milan 2 1 1 149 159 -10 3 14. Maccabi FOX 2 0 2 168 175 -7 2 15. Fenerbahçe Beko 2 0 2 133 149 -16 2 16. Zalgiris 2 0 2 139 155 -16 2 17. Zenit 2 0 2 128 172 -44 2 18. Valencia Basket 2 0 2 134 185 -51 2

Kaynak: AA