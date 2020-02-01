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Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Ordu Büyükşehir Belediyespor'u 77-61 mağlup etti.

01.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:52
Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de , evinde ağırladığı Ordu Büyükşehir Belediyespor'u 77-61 mağlup etti.

11 Nisan Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-5 önde geçen ev sahibi ekip, devreyi de 38-17 önde tamamlamayı başardı.

Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren ve üçüncü periyodu 59-41 önde kapatan turuncu beyazlı takım, maçtan da 77-61 galip ayrıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bu sene hedeflerinin play-off olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Rakibimiz de bizim gibi play-off hedefi olan bir ekip ve galip geldiğimiz için avantaj elde ettiğimizi söyleyebilirim. Oyuncularımız 2 gün izin yapacak ve sonra gelecek hafta yine evimizde karşılaşacağımız Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah o maçı da taraftarlarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. Oyuncularımın hepsini mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk ise maç sonrası oyuncular ve teknik ekibi tebrik etti.

Kaynak: AA
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