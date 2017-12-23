Basketbol: Tekerlekli Sandalye Bölgesel Ligi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun organize ettiği Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi B Grubu'nda, Samsun BESK, Malatya Doğanşehir Engelliler Spor'u 55-52 yendi.

Basketbol: Tekerlekli Sandalye Bölgesel Ligi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun organize ettiği Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi B Grubu'nda, Samsun BESK, Malatya Doğanşehir Engelliler Spor'u 55-52 yendi.

Malatya İnönü Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı, Emre Özgen ve Ufuk Umutlu hakem ikilisi yönetti.

Karşılaşmada, Samsun BESK devreyi 36-10 önde tamamladı. Üstünlüğünü elden bırakmayan Samsun takımı sahadan 55-52 galip ayrıldı.

Samsun BESK Antrenörü Hayri Kıyıcıoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada, maça eksik kadroyla geldiklerini ve buna rağmen galip gelmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

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